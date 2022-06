Monreale, non arriva l’acqua per un guasto all’acquedotto, riparazione in corso (Di giovedì 23 giugno 2022) Monreale – Numerose sono le segnalazioni ricevute in redazione da parte di cittadini che lamentano problemi nell’erogazione dell’acqua. Da via Mulini a via della Repubblica, a via Aldo Moro, stamattina i rubinetti delle abitazioni sono rimasti a secco e l’acqua non è arrivata all’interno dei recipienti. Un fatto che ha fatto allarmare molti cittadini. L’amministrazione (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di giovedì 23 giugno 2022)– Numerose sono le segnalazioni ricevute in redazione da parte di cittadini che lamentano problemi nell’erogazione del. Da via Mulini a via della Repubblica, a via Aldo Moro, stamattina i rubinetti delle abitazioni sono rimasti a secco enon èta all’interno dei recipienti. Un fatto che ha fatto allarmare molti cittadini. L’amministrazione (live.it)

