Mercato Milan – Samp su Gabbia, ma i rossoneri (per ora) non lo cedono (Di giovedì 23 giugno 2022) La Sampdoria vorrebbe acquistare Matteo Gabbia dal Milan, ma i rossoneri per adesso non possono cedere il giovane difensore Leggi su pianetamilan (Di giovedì 23 giugno 2022) Ladoria vorrebbe acquistare Matteodal, ma iper adesso non possono cedere il giovane difensore

Pubblicità

TuttoMercatoWeb : Milan, il budget per il mercato è limitato: si va verso la rinuncia a Botman - calciomercatoit : #Milan, il budget di mercato non basta: #Maldini e #Pioli decidono di rinunciare a #Botman #calciomercato - AntoVitiello : Il Psg piomba su Renato #Sanches, il #Milan ha saputo dell'avanzata dei francesi. Un affare quasi chiuso che si com… - 91Vass : @86_longo @cmdotcom @FrancescoBalza8 Quindi un ds il cui rinnovo è ancora in dubbio incontra un collega per parlare… - Livia_DiGioia : RT @il_legge: #calciomercato #milan: domani saranno formalizzati i rinnovi di #Maldini e #Massara. #Cardinale ha offerto garanzie sul merca… -