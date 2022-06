L'ultimo sprint di Tommasi: “Il mio civismo supera le logiche dei partiti. Così Verona volta pagina” (Di giovedì 23 giugno 2022) E cammina, cammina. “Eccoci. Siamo arrivati all’ultima curva”. Damiano Tommasi ne ha fatte di strade. Quasi tutte quelle di Verona. “Le passeggiate nei quartieri mi permettono di dedicare un po’ di tempo alle persone: vorrei che diventassero un’abitudine della prossima amministrazione”. Più facile preparare una partita all’Olimpico o il ballottaggio per l’Arena? “La differenza è che domenica non si gioca. Tocca agli elettori. L’analogia è che il risultato è figlio dell’organizzazione: stiamo facendo di tutto per arrivarci al meglio”. Lo intercettiamo al volo, tra un evento elettorale e l’altro, il candidato sindaco del centrosinistra. “Civico, prego”, ci tiene a sottolineare. “Rete!, la nostra lista, è stata la più votata al primo turno. Messaggio forte: una città va curata, vissuta, parlando per progetti concreti che spesso non hanno colore. Le ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 23 giugno 2022) E cammina, cammina. “Eccoci. Siamo arrivati all’ultima curva”. Damianone ha fatte di strade. Quasi tutte quelle di. “Le passeggiate nei quartieri mi permettono di dedicare un po’ di tempo alle persone: vorrei che diventassero un’abitudine della prossima amministrazione”. Più facile preparare una partita all’Olimpico o il ballottaggio per l’Arena? “La differenza è che domenica non si gioca. Tocca agli elettori. L’analogia è che il risultato è figlio dell’organizzazione: stiamo facendo di tutto per arrivarci al meglio”. Lo intercettiamo al volo, tra un evento elettorale e l’altro, il candidato sindaco del centrosinistra. “Civico, prego”, ci tiene a sottolineare. “Rete!, la nostra lista, è stata la più votata al primo turno. Messaggio forte: una città va curata, vissuta, parlando per progetti concreti che spesso non hanno colore. Le ...

