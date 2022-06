LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: Ucraina in testa nell’highlight, tra poco l’Italia (Di giovedì 23 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.40 Tocca alla Slovacchia. 10.38 Non proprio perfetta la prova del Canada. 85.1000 il punteggio (25.5000, 34.0000, 25.6000). 10.35 Attenzione ora al Canada. 10.33 Costa Rica conquista 65.7667 punti (19.9000, 26.2667, 19.6000). Ultima piazza per loro. 10.29 È il momento di Costa Rica. 10.27 Bella prestazione degli Stati Uniti che terminano con 87.5000 punti (26.2000, 35.2000, 26.1000) e vanno in seconda posizione. 10.23 È il turno degli Stati Uniti. 10.21 Quarto e ultimo posto per la Thailandia con 70.7000. 10.18 Spazio ora alla Thailandia. 10.16 Le padrone di casa totalizzano 78.5000 punti (23.5000, 31.6000, 23.4000) e si inseriscono in seconda posizione. 10.12 Tocca all’Ungheria. 10.10 L’Australia ottiene 72.9667 punti (22.2000, 29.0667, 21.7000). 10.05 È il momento dell’Australia. 10.04 Prova davvero ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.40 Tocca alla Slovacchia. 10.38 Non proprio perfetta la prova del Canada. 85.1000 il punteggio (25.5000, 34.0000, 25.6000). 10.35 Attenzione ora al Canada. 10.33 Costa Rica conquista 65.7667 punti (19.9000, 26.2667, 19.6000). Ultima piazza per loro. 10.29 È il momento di Costa Rica. 10.27 Bella prestazione degli Stati Uniti che terminano con 87.5000 punti (26.2000, 35.2000, 26.1000) e vanno in seconda posizione. 10.23 È il turno degli Stati Uniti. 10.21 Quarto e ultimo posto per la Thailandia con 70.7000. 10.18 Spazio ora alla Thailandia. 10.16 Le padrone di casa totalizzano 78.5000 punti (23.5000, 31.6000, 23.4000) e si inseriscono in seconda posizione. 10.12 Tocca all’Ungheria. 10.10 L’Australia ottiene 72.9667 punti (22.2000, 29.0667, 21.7000). 10.05 È il momento dell’Australia. 10.04 Prova davvero ...

