LIVE Camila Giorgi-Tomova, WTA Eastbourne 2022 in DIRETTA: si avvicina il quarto di finale (Di giovedì 23 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:51 Siamo dunque sempre più vicini a questo quarto di finale, che per Giorgi è il secondo consecutivo nel 2022, anno in cui prima non aveva mai raggiunto questo obiettivo in alcun torneo (pur se al terzo turno agli Australian Open e agli ottavi al Roland Garros). 11:48 In corso anche le qualificazioni di Wimbledon, dove tre azzurri, Andreas Seppi, Andrea Vavassori e Salvatore Caruso, cercano l’ingresso nel tabellone principale. Nessuna italiana, invece, si è spinta al turno decisivo nel tabellone cadetto femminile. 11:45 La settimana tennistica è particolarmente ricca anche in quel di Eastbourne, dove c’è il contemporaneo ATP 250: qui i quarti sono Norrie-Cressy, Draper-uno tra Martinez e Peniston, Bublik-Fritz e de ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:51 Siamo dunque sempre più vicini a questodi, che perè il secondo consecutivo nel, anno in cui prima non aveva mai raggiunto questo obiettivo in alcun torneo (pur se al terzo turno agli Australian Open e agli ottavi al Roland Garros). 11:48 In corso anche le qualificazioni di Wimbledon, dove tre azzurri, Andreas Seppi, Andrea Vavassori e Salvatore Caruso, cercano l’ingresso nel tabellone principale. Nessuna italiana, invece, si è spinta al turno decisivo nel tabellone cadetto femminile. 11:45 La settimana tennistica è particolarmente ricca anche in quel di, dove c’è il contemporaneo ATP 250: qui i quarti sono Norrie-Cressy, Draper-uno tra Martinez e Peniston, Bublik-Fritz e de ...

Pubblicità

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Camila Giorgi prova a raggiungere la semifinale a Eastbourne: di fronte c'è la bulgara Viktoriya Tom… - federtennis : Quarti di finale a Eastbourne: Camila #Giorgi sfida la lucky loser Tomova! ?12:00 LIVE su @SuperTennisTv ?? Turno d… - livetennisit : WTA 500 Eastbourne e WTA 250 Bad Homburg: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Camila Giorgi… - travellover28 : ,Camila Cabello - Familia (Official Live Performances) | Vevo - travellover28 : Camila Cabello - Familia (Official Live Performances) | Vevo -