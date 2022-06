(Di giovedì 23 giugno 2022) Rafaelè un discreto giocatore che ha dato il suo contributo alla vittoria del Milan nella stagione appena conclusa. Il Portoghese ha chiesto un sostanzioso aumento per prolungare l’accordo in scadenza a giugno 2024. Da ambiente Milan è filtrata la cifra di 7 milioni di euro netti, ovvero cinque volte di più dell’attuale ingaggio di 1,4 milioni. Ma ilmonitora il tutto per cercare di approfittarne. Ilva all’assalto di: unatrattativa La qualità diè sotto gli occhi di tutti ed è per questo motivo che Maldini non vorrebbe privarsene. Cosa diversa è per Scaroni e Gerry Cardinale che identificano il calcio come un business da ...

Pubblicità

deketelaeriano1 : @mikelimitedd @sarettacm99 Hai ragione tu. Quelli dell’inter sono più forti, peró arrivate secondi.Quelli del milan… - periodicodaily : Leao Real Madrid: i rossoneri si preoccupano per il suo possibile addio #Leao #RealMadrid #Calciomercato… - gabriele_penati : @Smashdevil_19 @NandoPiscopo1 @elliott_il @battitomilan7 Le ultime partite Leao le ha giocate (giustamente) alto se… - sowmyasofia : Leao Real Madrid: i rossoneri si preoccupano per il suo possibile addio - LucaParry85 : Raphina club interessati Chelsea, arsrnal, barca Sterling club interessati Chelsea, real Madrid Leao club interessa… -

Periodico Daily

In casac'è chi sponsorizza forte l'acquisto di, tra questi i due brasiliani Vinicius e Rodrygo. Come riporta 'planetamadrid', entrambi hanno iniziato a 'seguirlo' su Instagram, mossa che ......LeaoProbabilmente a 90 - 100 milioni di euro l'operazioneavrebbe grosse chance di andare in porto. I club che possono permettersi un esborso del genere sono pochissimi, escludendo il... Leao Real Madrid: i rossoneri si preoccupano per il suo possibile addio - In stand by il discorso rinnovo, con adeguamento dello stipendio, di Rafael Leao. E dalla Spagna rilanciano la candidatura del top club ...In casa Milan, in questa sessione di mercato, il centrocampo è il reparto che potrebbe subire i maggiori cambiamenti: infatti, l'addio di Kessie ha aperto da tempo il casting per sostituirlo. L'obiett ...