La grande ondata del Satanic Panic degli anni ‘80

Nella quarta stagione di Stranger Things viene citato un articolo di Newsweek in cui Dungeons & Dragons è descritto, senza troppo girarci intorno, come un gioco fatto su misura degli adoratori di Satana. L'articolo, già dal titolo ad effetto, lascia intuire quale sia la propria posizione al riguardo: "Il diavolo è arrivato in America". Ebbene, anche se non è stato possibile ritrovare l'articolo originale di Newsweek, rimane vero che nel corso degli anni '80 gli Stati Uniti furono travolti da un'ondata di isteria collettiva, tuttora nota come "Satanic Panic". Al suo culmine, il Satanic Panic si caratterizzò come una furiosa crociata condotta da alcune rumorose frange conservatrici contro la cultura giovanile dell'epoca, la quale comprendeva, ...

