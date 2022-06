(Di giovedì 23 giugno 2022) Mistretta laDe. Non perché mi piacciano. Non perché sia un loro fan. Non perché siano particolarmente skillati sul calcio Semplicemente perché con illoro voglionorci. Se una cosa mi dà sostentamento, la faccio al meglio. È un ragionamento semplice da fare se si guardano un minimo le cose che succedono. Decio Cavallo pace all’anima sua ormai è cibo per i vermi. Commisso, il Fondo Elliott e tanti “paisà” che sono venuti a fare spese nel calcio italiano, stanno dimostrando di avere giustamente a cuore solo il loro “bisiniss”. Gli appassionati tifosi di queste squadre stannondo sulla loro pelle quanto i nuovi padroni del calcio italiano siano lontani dai retaggi delle loro proprietà. Poi se bastano due social media manager “trendy” a fare la ...

... non fa passi indietro sulla lettera pre - elettorale in cui si chiede la difesa della '... La Procura di Napoli ha iscritto il presidente del Calcio Napoli Aurelio denel registro ...Il Napoli lo acquisto nell'estate del 2019 per poi girarlo subito in prestito al Bari, appena acquistato dallaDe. Folorushno dal Napoli al Bari Calciomercato Napoli . Secondo ... La famiglia De Laurentiis vive col Napoli, perciò me li tengo stretti - ilNapolista L'esperto di diritto sportivo Eduardo Chiacchio ai microfoni di Vikonos Web Radio/Tv si è espresso sull'indagine per falso in bilancio aperta nei confronti del presidente del Napoli Aurelio De ...Secondo quanto riferisce il Corriere del Mezzogiorno al presidente del Napoli sarà sequestrato il telefonino una volta tornato in Italia.