Inter | Damiani difende Radu | ‘Colpa di Perisis e de Vrij Cremonese? Reims pronto a fargli ponti d’oro’ | Mercato

Intervistato negli studi di Sky, Oscar Damiani, agente del portiere dell'Inter, Ionut Radu, ha difeso il proprio assistito dalle critiche che si porta dietro dalla partita di Bologna. "È troppo facile dare la colpa al portier, oggi ho incontrato De Sanctis e anche lui mi ha detto: "Le colpe di Radu sono relative rispetto a quelle dei difensori". C'è stato Perisic che ha battuto la rimessa laterale verso De Vrij, il quale anziché prenderla, l'ha lasciata passare, come a dire "Arrangiati…" Troppo comodo. Radu ha sbagliato e nessuno intende negarlo, però ci sono responsabilità che nessun giornalista ha mai attribuito ad altri. Non ho letto questo genere di discorsi e non va ...

SimoneTogna : Braida e Oscar Damiani sono arrivati in sede #inter…troppo presto! Quindi anziché entrare, sono andati al bar.… - Tito141092 : RT @marifcinter: #Damiani: “Mi pare che l’Inter abbia perso lo scudetto per 2 punti quindi senza l’errore di Radu avrebbe perso lo stesso.… - Daniel_WhiteH : Io se fossi Radu avrei già cacciato quella sottospecie di agente che ha. Crede di fare il bene del suo assistito in… - JimmyGrimble09 : Oscar Damiani che schiuma per Radu ?? all’ Originale. Povero Oscar, cuore rossonero #milan #calciomercato #inter - Lodamarco1 : RT @fcin1908it: Damiani: “Basta accusare Radu. E Perisic? E De Vrij? Inter avrebbe perso scudetto lo stesso” -