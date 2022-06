Il principe William e Kate Middleton per la prima volta ritratti in un dipinto (Di giovedì 23 giugno 2022) Il primo ritratto su tela dei duchi da oggi è esposto nel Museo FitWilliam dell'università di Cambridge. A dipingerlo l’artista britannico Jamie Coreth: «È stato il più grande privilegio della mia vita» Leggi su vanityfair (Di giovedì 23 giugno 2022) Il primo ritratto su tela dei duchi da oggi è esposto nel Museo Fitdell'università di Cambridge. A dipingerlo l’artista britannico Jamie Coreth: «È stato il più grande privilegio della mia vita»

Pubblicità

Simona103485232 : @bebe_am9 Che meraviglia, tanti Auguri????????. E' nato lo stesso giorno del Principe William - infoitcultura : Il tenero e spontaneo scatto di Principe William con i figli, per la Festa del Papà - andreastoolbox : Il Principe William e Carlo avrebbero litigato a causa di Kate Middleton - Novella_2000 : Ancora tensioni a palazzo: William e Carlo ai ferri corti per via di Kate Middleton - VanityFairIt : L'attuale middle name del duca di Cambridge è slittato in seconda posizione all'ultimo momento. Mamma Diana preferi… -