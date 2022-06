Giustizia: Mattarella, 'Salvi autorevole ed equilibrato in periodo difficile per magistratura' (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - Al procuratore generale uscente presso la Corte di Cassazione, Giovanni Salvi, "a nome del Consiglio e mio personale desidero esprimere un convinto ringraziamento per l'attività svolta nell'arco di tutta la sua eccellente carriera in magistratura, particolarmente nel ruolo così impegnativo attualmente rivestito. Ha assunto questo incarico in uno dei periodi più difficili della storia della nostra magistratura, assicurando una gestione autorevole ed equilibrata nei diversi ambiti di competenza del suo ufficio, sulla base di una lettura puntuale della realtà e delle norme".Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al Plenum del Csm che ha nominato Luigi Salvato nuovo procuratore generale presso la Corte di Cassazione. "Ha dimostrato ... Leggi su iltempo (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - Al procuratore generale uscente presso la Corte di Cassazione, Giovanni, "a nome del Consiglio e mio personale desidero esprimere un convinto ringraziamento per l'attività svolta nell'arco di tutta la sua eccellente carriera in, particolarmente nel ruolo così impegnativo attualmente rivestito. Ha assunto questo incarico in uno dei periodi più difficili della storia della nostra, assicurando una gestioneed equilibrata nei diversi ambiti di competenza del suo ufficio, sulla base di una lettura puntuale della realtà e delle norme".Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo al Plenum del Csm che ha nominato Luigi Salvato nuovo procuratore generale presso la Corte di Cassazione. "Ha dimostrato ...

