Francesco De Gregori e Antonello Venditti | il 7 luglio parte il tour estivo | I dettagli

Pubblicità

giorgiobigi1 : Francesco De Gregori - Rimmel [RadioItaliaLive 2.11.2015] - giorgiobigi1 : Francesco De Gregori (Live) - La donna cannone ... - giorgiobigi1 : Il Bandito e il Campione - Francesco De Gregori - RadioCapital_fm : Con @meloccaros e @bennycapital è stato ospite Francesco Micocci, figlio del mitico Vincenzo, che ha scoperto e lan… - Graziella_bi_1 : Francesco De Gregori - Rimmel (Still/Pseudo Video) -

... nel video "Se non ora quando" a cura di Lunetta Savino e Cristina Comencini; in "Cancao do mar" conDi Giacomo e nell'album "Il fischio del vapore " diDee Giovanna ...Massara L' auspicio di Claudio Scarponi, Simona, Gabriela Lampa (tutti e tre ex assessori alla Cultura di San Severino), Marcello Muzzi (studioso di arte locale) e...Per la prima volta FRANCESCO DE GREGORI e ANTONELLO VENDITTI, dopo 50 anni, si sono ritrovati insieme su un palco, quello dello Stadio Olimpico di Roma, accompagnati da un’unica band, raccogliendo un ...Per la prima volta FRANCESCO DE GREGORI e ANTONELLO VENDITTI, dopo 50 anni, si sono ritrovati insieme su un palco, quello dello Stadio Olimpico di Roma, accompagnati da un’unica band, raccogliendo un ...