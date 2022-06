Eddie Nketiah commenta la ricerca di Gabriel Jesus da parte dell’Arsenal

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 23 giugno 2022) 2022-06-23 11:08:48 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’Arsenal sembra avere una finestra di trasferimento incredibilmente impegnativa e promettente. I Gunners hanno già ingaggiato Fabio Vieira e stanno lavorando anche agli accordi per, Raphinha e Youri Tielemans. I londinesi del nord hanno anche consegnato aun nuovo contratto dopo il suo ottimo traguardo nella scorsa stagione. Il 23enne è stato inserito nella squadra con Alexandre Lacazette e Pierre-Emerick Aubameyang innza per il Barcellona a gennaio. Prima del suo arrivo nella squadra, Mikel Arteta e il club hanno ricevuto molto per essersi lasciati leggeri in attacco dopo non aver firmato a gennaio. Ma per la prossima stagione, l’Arsenal ...