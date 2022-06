Difesa tutta nuova: Koulibaly in coppia con de Vrij (Di giovedì 23 giugno 2022) Su due dei migliori difensori del nostro campionato, piomba il Barcellona di Xavi: rischiano la beffa in tre C’è lo scoppiettante mercato degli attaccanti – che a livello europeo ha… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 23 giugno 2022) Su due dei migliori difensori del nostro campionato, piomba il Barcellona di Xavi: rischiano la beffa in tre C’è lo scoppiettante mercato degli attaccanti – che a livello europeo ha… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

chriderri97 : @jason05_ Ma non va via De Ligt direttore, è impossibile che cambino la difesa tutta in blocco così - IlaryNani : @S7efy Ma se va De ligt e da rifare anche tutta la difesa - Milan_eBasta : @acmilan @Kalulujr_ @emirates Non ci sarebbe gara se non ci fosse un incomprensibile accanimento contro il Capitano… - frances14372469 : @pokemonderba In questo momento potevamo essere apposto con Cancelo, De Ligt, Demiral e Spinazzola e invece dobbiam… - npaoser : @giuseppe_masala Tutta la mia comprensione, ma faccio notare che se nella precedente legislatura il M5S si era effe… -