Calciomercato.com

. Il centrocampista classe 2000, dopo tre stagioni in rossoblù, approda in Serie A. Una ... è felice di accompagnare nella massima serie un giovane cresciuto in Prima Squadra e adesso...Può anche essere che andrà lì, ma non ha ancora raggiunto un accordo e domani o nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra giocatore, allenatore e società. Il Reims fa ponti d'oro per ... Cremonese, pronto un altro acquisto: già bloccato questo difensore Oltre che con l’Empoli, il suo agente ha avuti contatti con il Bologna che è alla ricerca di un centrale e con la Cremonese che sta rivoluzionando il suo reparto difensivo. Secondo quanto riferito da ...non c’è ancora accordo totale con la Cremonese. Il Reims è pronto a fare ponti d’oro per lui” Scudetto "Lo scorso anno Inter e Milan sono state due candidate per lo Scudetto, saranno favorite anche ...