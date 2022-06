CdS – Cambiaso per il gioco delle coppie di Allegri

(Di giovedì 23 giugno 2022) 2022-06-23 14:00:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: TORINO – Linea verde sulla sinistra. La Juve va a duello con l’Atalanta per Andrea, terzino mancino classe 2000 del Genoa. I bianconeri hanno incontrato il club ligure e offerto 2-3 milioni più un paio di contropartite tecniche da scegliere tra alcuni giovani del vivaio juventino. Il Genoa però ha risposto con una richiesta complessiva di 10 milioni. Sul giocatore c’era anche l’Inter, che ora si è defilata dopo aver virato su Bellanova. La minaccia più seria proviene, al momento, dall’Atalanta: la Dea ha messo sul tavolo una proposta da 8 milioni più bonus, che si avvicina alla quota individuata dal Genoa come obiettivo, ed appare in pole position. Ora si attende un nuovo contatto tra la Juve e i rossoblù per poter sbloccare la situazione. L’esterno ...

'Ebbene, uno dei candidati èdel Genoa. Ventidue anni compiuti da 3 mesi, l'esterno rossoblù ha fatto vedere tutte le sue doti nella prima parte del torneo, rimanendo poi fermo ai box per un ...Buone prove anche tra i master, in gara a loro volta per la fase regionale deldi categoria, ... In campo maschile argento a Delta Spedizioni Genova e 3° posto per laRisso Running Team ... CdS - Cambiaso tra Inter e Bologna: la situazione. Ci sono tre opzioni possibili I sardi hanno chiesto il prestito di Franco Carboni. Non va esclusa un'operazione con il Genoa per Cambiaso, in scadenza nel 2023, ma corteggiato da altre squadre, soprattutto la Juve e l’Atalanta: ...All'Inter Bellanova piace, ma vuole testarlo tenendosi le mani libere ovvero in prestito con il diritto di riscatto, senza obbligo ...