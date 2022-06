Calciomercato Torino, c’è un testa a testa per il dopo Bremer (Di giovedì 23 giugno 2022) dopo diverse stagioni avare di soddisfazioni, il Torino è riuscito finalmente a rilanciarsi con l’avvento di Ivan Juric. Il tecnico serbo ha dato un’idea di gioco e un’impronta molto chiara alla squadra proponendo un calcio basato sulla solidità difensiva. Non a caso, quest’anno i granata hanno concesso solamente 41 goal. Uno dei protagonisti principali di questa stabilità in difesa è stato Gleison Bremer. Il centrale ha impressionato per forza fisica, intelligenza tattica e qualità, non a caso è inseguito da diverse big del campionato tra cui l’Inter. Con ogni probabilità dunque, il Toro sarà costretto a fare a meno del suo faro in difesa nella prossima stagione e sta valutando diversi canditati per prendere il suo posto. Al momento, i due nomi che spiccano maggiormente sono Oumar Solet e Caleta-Car. Caleta Car ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 giugno 2022)diverse stagioni avare di soddisfazioni, ilè riuscito finalmente a rilanciarsi con l’avvento di Ivan Juric. Il tecnico serbo ha dato un’idea di gioco e un’impronta molto chiara alla squadra proponendo un calcio basato sulla solidità difensiva. Non a caso, quest’anno i granata hanno concesso solamente 41 goal. Uno dei protagonisti principali di questa stabilità in difesa è stato Gleison. Il centrale ha impressionato per forza fisica, intelligenza tattica e qualità, non a caso è inseguito da diverse big del campionato tra cui l’Inter. Con ogni probabilità dunque, il Toro sarà costretto a fare a meno del suo faro in difesa nella prossima stagione e sta valutando diversi canditati per prendere il suo posto. Al momento, i due nomi che spiccano maggiormente sono Oumar Solet e Caleta-Car. Caleta Car ...

