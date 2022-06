Calciomercato 2022/2023: sarà ancora Rimini ad ospitare l’evento inaugurale (Di giovedì 23 giugno 2022) Per il terzo anno di fila, sarà la città di Rimini ad ospitare l’evento inaugurale del Calciomercato 2022/2023. La manifestazione, organizzata da Master Group Sporte ADiSe in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, si terrà nella giornata di giovedì 30 giugno. La serata aprirà ufficialmente la sessione estiva del Calciomercato, evento patrocinato da Figc, Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Pro. La regione sarà ancora una volta protagonista gli ultimi due anni caratterizzati dalla presenza massiccia d’importanti eventi di caratura internazionale. Tra questi, il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna di Formula Uno, svoltosi ad aprile all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 giugno 2022) Per il terzo anno di fila,la città diaddel. La manifestazione, organizzata da Master Group Sporte ADiSe in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, si terrà nella giornata di giovedì 30 giugno. La serata aprirà ufficialmente la sessione estiva del, evento patrocinato da Figc, Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Pro. La regioneuna volta protagonista gli ultimi due anni caratterizzati dalla presenza massiccia d’importanti eventi di caratura internazionale. Tra questi, il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna di Formula Uno, svoltosi ad aprile all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, ...

