Brad Pitt ha smesso di bere e di fumare durante la pandemia: "Non riesco a controllarmi" (Di giovedì 23 giugno 2022) durante una recente intervista di GQ, Brad Pitt ha rivelato di aver smesso di bere e di fumare isolandosi e 'nascondendosi' in casa per quasi tutta la pandemia. Brad Pitt, una nuova intervista con GQ, ha recentemente parlato dei cambiamenti che ha dovuto affrontare negli ultimi anni, rivelando di aver smesso di bere e di fumare dopo essersi "praticamente nascosto" nella sua casa di Los Angeles per quasi tutta la pandemia. Masticando una mentina alla nicotina, Pitt ha spiegato al giornalista della celeberrima rivista che ha dovuto smettere di fumare sigarette durante la pandemia dopo aver realizzato di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 giugno 2022)una recente intervista di GQ,ha rivelato di averdie diisolandosi e 'nascondendosi' in casa per quasi tutta la, una nuova intervista con GQ, ha recentemente parlato dei cambiamenti che ha dovuto affrontare negli ultimi anni, rivelando di averdie didopo essersi "praticamente nascosto" nella sua casa di Los Angeles per quasi tutta la. Masticando una mentina alla nicotina,ha spiegato al giornalista della celeberrima rivista che ha dovuto smettere disigaretteladopo aver realizzato di ...

