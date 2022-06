Ascolti TV 22 giugno 2022, salta Reazione a Catena e la concorrenza prende il largo (Di giovedì 23 giugno 2022) Come sono andati gli Ascolti tv di ieri 22 giugno 2022? Mamma Rai si è ritrovata a dover cambiare il suo palinsesto Preserale, stoppando la messa in onda di una delle trasmissione più seguite del momento: Reazione a Catena. Il game show di Marco Liorni, infatti, non è andato in scena come in molti si aspettavano e questa vicenda ha inciso grossomodo negli indici auditel, permettendo alla concorrenza di prendere il largo! Nel Prime Time si segnala un evento a dir poco sorprendente poiché, a differenza di quando si possa credere, non sono state né Rai 1 né Canale 5 ad ottenere la più ampia fetta di consensi! Gli Ascolti tv del Prime Time del 22 giugno sorridono a Chi l'ha visto? La giornata di ieri 22 ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 23 giugno 2022) Come sono andati glitv di ieri 22? Mamma Rai si è ritrovata a dover cambiare il suo palinsesto Preserale, stoppando la messa in onda di una delle trasmissione più seguite del momento:. Il game show di Marco Liorni, infatti, non è andato in scena come in molti si aspettavano e questa vicenda ha inciso grossomodo negli indici auditel, permettendo alladire il! Nel Prime Time si segnala un evento a dir poco sornte poiché, a differenza di quando si possa credere, non sono state né Rai 1 né Canale 5 ad ottenere la più ampia fetta di consensi! Glitv del Prime Time del 22sorridono a Chi l'ha visto? La giornata di ieri 22 ...

Pubblicità

Affaritaliani : Ascolti TV ieri 22 giugno 2022: vince Chi l'ha visto, Controcorrente cresce - zazoomblog : Ascolti tv 22 giugno 2022: Rai 1 avanti per spettatori Rai 3 per share - #Ascolti #giugno #2022: #avanti - fabiofabbretti : Tutti gli #ascoltitv di ieri (mercoledì 22 giugno 2022) li trovate qui ?? - ParliamoDiNews : Ascolti Tv in Europa, mercoledì 22 giugno 2022 - - tvzoomitalia : #Ascoltitv 22 giugno 2022: Rai 1 avanti per spettatori, Rai 3 per share @Raiofficialnews @RaiUno @RaiTre… -