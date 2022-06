Ancora più armi per far fallire Putin, la ricetta di Boris Johnson sull'Ucraina (Di giovedì 23 giugno 2022) Una cattiva pace sarebbe un disastro. Il primo ministro britannico, Boris Johnson, alla vigilia del G7 e del vertice Nato ha parlato al Corriere della sera sulla crisi Ucraina. "C'è il rischio di una stanchezza sull'Ucraina, c'è il rischio che la gente non riesca a vedere che questa è una battaglia vitale per i nostri valori, per il mondo", ma accelerare per raggiungere "una cattiva pace" sarebbe "un disastro", ha detto Johnson. "I costi dell'energia, la spinta dell'inflazione, i prezzi del cibo stanno avendo un impatto sulla fermezza delle persone: ma questo non sta avendo un impatto sulla fermezza del Regno Unito", ha precisato il primo ministro che si è detto favorevole ad "aiutare gli ucraini a ottenere una capacità di resistenza ... Leggi su iltempo (Di giovedì 23 giugno 2022) Una cattiva pace sarebbe un disastro. Il primo ministro britannico,, alla vigilia del G7 e del vertice Nato ha parlato al Corriere della seraa crisi. "C'è il rischio di una stanchezza, c'è il rischio che la gente non riesca a vedere che questa è una battaglia vitale per i nostri valori, per il mondo", ma accelerare per raggiungere "una cattiva pace" sarebbe "un disastro", ha detto. "I costi dell'energia, la spinta dell'inflazione, i prezzi del cibo stanno avendo un impattoa fermezza delle persone: ma questo non sta avendo un impattoa fermezza del Regno Unito", ha precisato il primo ministro che si è detto favorevole ad "aiutare gli ucraini a ottenere una capacità di resistenza ...

