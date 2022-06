Anche Samuel Peron lascia Ballando con le Stelle? La sua risposta (Di giovedì 23 giugno 2022) Samuel Peron è tra i ballerini storici che hanno portato al successo Ballando con le Stelle e dopo ben 17 anni Anche lui potrebbe dire addio al programma. Si vocifera che dopo Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira Anche Samuel Peron potrebbe non tornare nella sala prove di Ballando con le Stelle. Lui non si tira indietro, a domanda risponde e lascia intendere un po’ di cose ma sembra che la decisione definitiva non sia stata presa. L’abbiamo visto a Buongiorno benessere, tra gli affetti stabili di Oggi è un altro giorno e Anche a Camper, inoltre, sta per diventare papà per la prima volta, insomma, gli impegni non gli mancano ma il dance show di Rai 1 resta sempre uno dei più importanti. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 23 giugno 2022)è tra i ballerini storici che hanno portato al successocon lee dopo ben 17 annilui potrebbe dire addio al programma. Si vocifera che dopo Simone Di Pasquale e Sara Di Vairapotrebbe non tornare nella sala prove dicon le. Lui non si tira indietro, a domanda risponde eintendere un po’ di cose ma sembra che la decisione definitiva non sia stata presa. L’abbiamo visto a Buongiorno benessere, tra gli affetti stabili di Oggi è un altro giorno ea Camper, inoltre, sta per diventare papà per la prima volta, insomma, gli impegni non gli mancano ma il dance show di Rai 1 resta sempre uno dei più importanti. ...

