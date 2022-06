Alex Belli pronto al ritorno sul piccolo schermo: “Prenderà il posto di Patrizio Rispi in ‘Un posto al sole'” (Di giovedì 23 giugno 2022) ritorno alle origini. Alex Belli, protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip, sembra pronto a riaffacciarsi al mondo delle soap. Dopo il percorso al reality show di Canale 5, tormentato, passionale e inscritto in uno dei triangoli amorosi più chiacchierati della storia recente della televisione italiana culminato nella sua attuale relazione con Delia Duran, l’attore pare intenzionato a tornare sui suoi passi. E si vocifera che abbia scelto di entrare nel cast di “Un posto al sole”. Le novità narrative della telenovela, infatti, riguardano la sorte dello storico portiere di Palazzo Palladini, Raffaele Giordano, minacciato dai malavitosi nelle ultime puntate e salvato da Clara. L’intreccio andrà a intaccare il rapporto amoroso dell’uomo con Ornella, per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022)alle origini., protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip, sembraa riaffacciarsi al mondo delle soap. Dopo il percorso al reality show di Canale 5, tormentato, passionale e inscritto in uno dei triangoli amorosi più chiacchierati della storia recente della televisione italiana culminato nella sua attuale relazione con Delia Duran, l’attore pare intenzionato a tornare sui suoi passi. E si vocifera che abbia scelto di entrare nel cast di “Unal”. Le novità narrative della telenovela, infatti, riguardano la sorte dello storico portiere di Palazzo Palladini, Raffaele Giordano, minacciato dai malavitosi nelle ultime puntate e salvato da Clara. L’intreccio andrà a intaccare il rapporto amoroso dell’uomo con Ornella, per ...

