Uil Lazio: nomine supplenze, Gae e Gps in presenza (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma – “Appurata e verificata la fallacia della procedura informatizzata utilizzata per il conferimento degli incarichi di supplenza, chiediamo che le relative operazioni vengano effettuate in presenza presso scuole polo ad hoc individuate”. E’ la richiesta che Saverio Pantuso, Segretario generale della Uil Scuola Rua Lazio ha inoltrato al direttore generale Ufficio scolastico regionale Rocco Ranieri. “In vista dell’imminente pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze e di quelle a esaurimento dei due prossimi anni scolastici- scrive Pantuso al direttore Usr- non possiamo nascondere la nostra preoccupazione riguardo le fasi relative alla corretta valutazione di titoli servizi ed alle operazioni di nomina degli aspiranti candidati. Già avevamo chiesto la revisione di punteggi e servizi segnalati come irregolari, al ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma – “Appurata e verificata la fallacia della procedura informatizzata utilizzata per il conferimento degli incarichi di supplenza, chiediamo che le relative operazioni vengano effettuate inpresso scuole polo ad hoc individuate”. E’ la richiesta che Saverio Pantuso, Segretario generale della Uil Scuola Ruaha inoltrato al direttore generale Ufficio scolastico regionale Rocco Ranieri. “In vista dell’imminente pubblicazione delle graduatorie provinciali per lee di quelle a esaurimento dei due prossimi anni scolastici- scrive Pantuso al direttore Usr- non possiamo nascondere la nostra preoccupazione riguardo le fasi relative alla corretta valutazione di titoli servizi ed alle operazioni di nomina degli aspiranti candidati. Già avevamo chiesto la revisione di punteggi e servizi segnalati come irregolari, al ...

Pubblicità

orizzontescuola : La Uil Scuola Lazio chiede: “Nomine delle supplenze da GaE e Gps in presenza” - FISTel_Lazio : Asstel, Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil: Bene riconoscimento CNEL della rappresentatività del CCNL TLC per le att… - Nadnad3010 : #sostituzionidiungiorno #terzafascia #GPS #nomine #nomination Supplenze GPS, Uil Scuola Lazio chiede che le nomine… - ProDocente : Supplenze GPS, Uil Scuola Lazio chiede che le nomine siano effettuate in presenza in scuole polo - scuolainforma : Operazioni di nomina da Gps, UIL scuola Lazio chiede che le convocazioni siano fatte in presenza -