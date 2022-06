Tv8 e Nove e l’obsolescenza degli access prime time (Di mercoledì 22 giugno 2022) Savino e Corsi E’ la fascia strategica della televisione. E l’allargamento a dismisura, degli ultimi anni, ha reso l’access prime time ancora più prezioso perché, non solo, traina la proposta di prima serata ma occupa, più o meno, il 50% del peak time. E un ruolo centralissimo assume nelle nuove reti che si accendono soltanto la sera e che ripongono in loro tutte le speranze per la fidelizzazione quotidiana al canale. Ci riferiamo alle neo generaliste Tv8 e Nove. Analizzando quanto accaduto negli anni, assistiamo al ripetersi di un curioso modello: i loro access hanno il fiato corto. Un‘obsolescenza rapida per gli standard della televisione nostrana. A differenza di quel che accade sulle prime sei reti che da illo tempore propongono puntualmente gli ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 22 giugno 2022) Savino e Corsi E’ la fascia strategica della televisione. E l’allargamento a dismisura,ultimi anni, ha reso l’ancora più prezioso perché, non solo, traina la proposta di prima serata ma occupa, più o meno, il 50% del peak. E un ruolo centralissimo assume nelle nuove reti che si accendono soltanto la sera e che ripongono in loro tutte le speranze per la fidelizzazione quotidiana al canale. Ci riferiamo alle neo generaliste Tv8 e. Analizzando quanto accaduto negli anni, assistiamo al ripetersi di un curioso modello: i lorohanno il fiato corto. Un‘obsolescenza rapida per gli standard della televisione nostrana. A differenza di quel che accade sullesei reti che da illo tempore propongono puntualmente gli ...

