“Traditore” | la pacata reazione di Di Battista all’addio di Di Maio al M5S

(Di mercoledì 22 giugno 2022) “Un movimento nato per non governare con nessuno ha il diritto di evolversi e governare con qualcuno (mantenendo, ovviamente, la maggioranza nel consiglio dei ministri) per portare a casa risultati. Non ha alcun diritto di governare con tutti per portare a casa comode poltrone. Si chiama ignobile tradimento. Non senso di responsabilità”. Alessandro Dinon usa mezzi termini per definire la scissione interna al Movimento 5 Stelle che ha visto l’addio dell’ex capo politico Luigi Di– formalizzato ieri sera in conferenza stampa – e lo spostamento di circa 70 tra deputati e senatori nel nuovo gruppo parlamentare “Insieme per il futuro” fondato dal ministro degli Esteri. In un post su Facebook, l’ex pasdaran grillino – fuoriuscito anche lui dal Movimento, nel suo caso alla nascita del governo Draghi – sostiene però che dell’ultimo terremoto ...