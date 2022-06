The Umbrella Academy 3, la recensione: due famiglie in conflitto su Netflix (Di mercoledì 22 giugno 2022) La recensione della terza stagione di The Umbrella Academy, la serie Netflix basata sull'omonimo fumetto della Dark Horse Comics. Dopo quasi due anni di attesa, la famiglia Hargreeves è di nuovo su Netflix, come potete leggere in questa recensione di The Umbrella Academy 3: terzo giro per l'adattamento del fumetto edito da Dark Horse, per la prima volta senza apparente fonte letteraria (apparente, perché la premessa di questa stagione è tratta dal quarto volume, ancora inedito, intitolato Sparrow Academy). Un ritorno atteso che mantiene tutte le promesse associate alla serie ma continua anche a evolversi, trovando nuovi modi per sconvolgere le vite dei sette fratelli e trasformarle in modo interessante, con l'esempio lampante ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ladella terza stagione di The, la seriebasata sull'omonimo fumetto della Dark Horse Comics. Dopo quasi due anni di attesa, la famiglia Hargreeves è di nuovo su, come potete leggere in questadi The3: terzo giro per l'adattamento del fumetto edito da Dark Horse, per la prima volta senza apparente fonte letteraria (apparente, perché la premessa di questa stagione è tratta dal quarto volume, ancora inedito, intitolato Sparrow). Un ritorno atteso che mantiene tutte le promesse associate alla serie ma continua anche a evolversi, trovando nuovi modi per sconvolgere le vite dei sette fratelli e trasformarle in modo interessante, con l'esempio lampante ...

