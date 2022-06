Tebas attacca Al-Khelaifi: “Ci prende tutti per stupidi, ha l’arroganza dell’arricchito” (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Le parole di Al-Khelaifi sono di un altro livello. Ci prende tutti per stupidi (neanche lui crede alle sue bugie) e si presenta ai taccuini di Marca per dare lezioni con l’arroganza dell’arricchito. Le regole per il Psg non esistono. Noi invece continueremo a lottare per un calcio sostenibile senza barare”. Questo il duro attacco del presidente della Liga, Javier Tebas, nei confronti del numero uno del Psg, Nasser Al-Khelaifi, che aveva rilasciato delle dichiarazioni abbastanza naif sul tema della sostenibilità economica dei parigini. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Le parole di Al-sono di un altro livello. Ciper(neanche lui crede alle sue bugie) e si presenta ai taccuini di Marca per dare lezioni con. Le regole per il Psg non esistono. Noi invece continueremo a lottare per un calcio sostenibile senza barare”. Questo il duro attacco del presidente della Liga, Javier, nei confronti del numero uno del Psg, Nasser Al-, che aveva rilasciato delle dichiarazioni abbastanza naif sul tema della sostenibilità economica dei parigini. SportFace.

