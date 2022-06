San Francisco | sparatoria in metro | un morto e un ferito

Pubblicità

I colpi all'interno del convoglio alla stazione di Castro Un morto e un ferito in una sparatoria su un treno della metropolitana di. La polizia è sulle tracce di un sospetto in fuga, che avrebbe aperto il fuoco all'interno del convoglio, alla stazione di Castro. Lo riferisce la Cbs.23.00 Usa, sparatoria su treno: un morto Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita dopo che un uomo ha aperto il fuoco su un treno affollato di pendolari a. La polizia sta dando la caccia al killer. L'incidente, frutto di una lite, è avvenuto in prossimità della stazione Castro, dove si trova il noto quartiere gay della città, ... San Francisco, sparatoria su treno di pendolari: un morto La sparatoria è avvenuta intorno alle 10 ora locale (le 19 in Italia), ha spiegato la portavoce della polizia Kathryn Winters. Il killer è sceso dal treno alla stazione di Castro e si è dato alla fuga ...L'autore del gesto è fuggito. Il fatto è avvenuto alle 10 ora locale (le 19 italiane) alla stazione nel quartiere Castro ...