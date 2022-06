Sampdoria, il Napoli punta Thorsby: ma ci sono delle difficoltà (Di mercoledì 22 giugno 2022) Calciomercato Sampdoria: il Napoli avrebbe messo nel mirino Thorsby come alternativa ad Anguissa, ma ci sarebbero delle difficoltà Da un lato la questione economica, dall’altra parte la concorrenza: sono questi i due fattori che rendono complicata la possibile trattativa tra la Sampdoria e il Napoli per Morten Thorsby. Il centrocampista blucerchiato piace come alternativa ad Anguissa. A quanto riporta La Repubblica, ritorno di fiamma ancora da concretizzare. Su Thorsby però ci sarebbe anche l’interesse dell’Hoffenheim che avrebbe pronta un’offerta da inviare a Daniele Faggiano. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Calciomercato: ilavrebbe messo nel mirinocome alternativa ad Anguissa, ma ci sarebberoDa un lato la questione economica, dall’altra parte la concorrenza:questi i due fattori che rendono complicata la possibile trattativa tra lae ilper Morten. Il centrocampista blucerchiato piace come alternativa ad Anguissa. A quanto riporta La Repubblica, ritorno di fiamma ancora da concretizzare. Superò ci sarebbe anche l’interesse dell’Hoffenheim che avrebbe pronta un’offerta da inviare a Daniele Faggiano. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

