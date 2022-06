Quanto defluisce dalla diga di Campolattaro | i dati e i fatti

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Con la responsabilità e la trasparenza che da sempre contraddistingue la gestione di ASEA delladi– il cui ruolo, giova ricordarlo, fu decisivo nel limitare enormemente i danni nei territori a valle dell’invaso nell’ottobre del 2015 – vi è la necessità di rimarcare la verità deie degli atti rispetto ada qualche giorno appare sugli organi di stampa locali. Nella qualità di ingegnere responsabile della sicurezza, delle opere e dell’esercizio della, occorre precisare che, semplicemente, non corrisponde al vero sostenere che dall’invaso non sia rilasciato il deflusso minimo vitale (DMV). La parola ai, oggettivi e riscontrabili: portata media giornaliera scaricata nel mese di aprile 0,92 m3/s; mese di maggio ...

