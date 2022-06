Piero Chiambretti nella bufera, la sua ex compagna: “Dove posso andare per non incontrarlo?” (Di mercoledì 22 giugno 2022) E’ guerra tra Piero Chiambretti e la sua ex fidanzata Federica Laviosa, per la riduzione dell’assegno di mantenimento. I due finiscono in tribunale, nessun accordo. Proprio nei giorni scorsi sembra che Piero Chiambretti abbia annunciato di voler ridurre l’assegno di mantenimento per la figlia da €3000 a €800 mensili. Il noto conduttore si sarebbe giustificato dicendo di aver registrato un netto calo dello stipendio mensile. Ad ogni modo, però pare che Piero si sia anche scagliato contro la sua ex accusandola di utilizzare in qualche modo i soldi del mantenimento per i suoi interessi personali. Dopo queste dichiarazioni pubbliche sempre che tra Piero Chiambretti e Federica Laviosa sia letteralmente scoppiato il caos. Adesso tra i due è guerra ed a parlare è stata ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 22 giugno 2022) E’ guerra trae la sua ex fidanzata Federica Laviosa, per la riduzione dell’assegno di mantenimento. I due finiscono in tribunale, nessun accordo. Proprio nei giorni scorsi sembra cheabbia annunciato di voler ridurre l’assegno di mantenimento per la figlia da €3000 a €800 mensili. Il noto conduttore si sarebbe giustificato dicendo di aver registrato un netto calo dello stipendio mensile. Ad ogni modo, però pare chesi sia anche scagliato contro la sua ex accusandola di utilizzare in qualche modo i soldi del mantenimento per i suoi interessi personali. Dopo queste dichiarazioni pubbliche sempre che trae Federica Laviosa sia letteralmente scoppiato il caos. Adesso tra i due è guerra ed a parlare è stata ...

