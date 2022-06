(Di mercoledì 22 giugno 2022) Abbastanza soddisfatti per leuscite gli studenti, anche se qualcuno si aspettava un tema di strettissima attualità come la guerra in. A, i ragazzi del Liceo Classico ...

Palermo, i maturandi: tracce abbordabili ma aspettavamo l'Ucraina - VIDEO. Notte prima degli esami al Tono. Il buon augurio dei maturandi di Milazzo - Ragusa, il vescovo La Placa ai maturandi i libri ci rendono liberi - Maturità 2022, in Sicilia 49mila studenti pronti a partecipare agli esami

Abbastanza soddisfatti per le tracce uscite gli studenti, anche se qualcuno si aspettava un tema di strettissima attualità come la guerra in Ucraina. A Palermo, i ragazzi del Liceo Classico Umberto I, escono sorridenti dalla prima prova dell'esame. Comprensione e analisi e interpretazione di una poesia delle Myricae di Giovanni Pascoli. Parlano gli autori delle opere oggetto d'esame. Liliana Segre: "Non me l'aspettavo". Giorgio Parisi: "Uno dei miei discorsi migliori" quello sulle scienze come fari nella notte. Bruno Mastroianni: "L..."