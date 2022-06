Neymar | Raphinha | Jesus | Lukaku | Dybala e altri

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 22 giugno 2022) 2022-06-22 10:48:54 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Di Jamie Brown Pubblicato: 22 giugno 2022 9:48Ultimo aggiornamento: 22 giugno 2022 9:56 Benvenuto a 101 grandi gol’ riepilogo giornaliero delle principali notizie e voci di mercato per mercoledì 22 giugno. Pettegolezzo Il Paris Saint-Germain è pronto a venderequest’estate. Se arrivasse un’offerta adeguata per il brasiliano, il PSG gli permetterebbe di partire e questa decisione è stata approvata da Luis Campos. (Mercato del piede) L’Arsenal ha presentato la sua offerta di apertura per Raphina, tuttavia, si ritiene che l’offerta non sia all’altezza della valutazione del Leeds e sarà respinta. (David Orenstein) Gli Spurs faranno anche un’offerta per l’ala del valore di £ 60 milioni inclusi i componenti aggiuntivi. (Gianluigi ...