Michelle Hunziker | indiscrezioni bomba da Mediaset | “Tutto dipende dal calcio”

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 22 giugno 2022) È finalmente arrivata la conferma: “Impossible” tornerà in autunno.ha deciso di dare alla bravissima conduttrice un’altra grande opportunità: per la seconda volta in un annosi ritroverà al timone del programma che nella prima stagione ha riscosso parecchi consensi da parte del pubblico (e anche della critica). Non è però l’unica novità. (continua a leggere dopo le foto) “Impossible” confermato: quando andrà in onda,daimpossible”, il one woman show ditornerà in onda su Canale 5 anche nella prossima stagione televisiva, visti i dati incoraggianti della prima serie. Era stata trasmessa lo scorso ...