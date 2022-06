Maturità 2022 | le tracce

Leggi su zon

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Dalle 8.30 di questa mattina, circa mezzo milione di studenti del quinto superiore è alle prese con la prima prova della, il tema di italiano. Sette leproposte, afferenti a tre tipologie di testo diverse: Analisi e Interpretazione di un testo Letterario, Analisi e Produzione di un testo Argomentativo e Riflessione critica di carattere espositivo argomentativo su tematiche di Attualità. Leproposte allaPer la Tipologia A, le scelte del Ministero rispettano i pronostici dell’ultima ora: i maturandi sono chiamati ad analizzare “La Vita Ferrata”, tratta da Myricae di Giovanni Pascoli per la poesia o, per la prosa, il testo di Giovanni Verga “Nedda. Bozzetto siciliano”. Gli spunti per la produzione di un testo Argomentativo (Tipologia ...