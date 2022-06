Maturità 2022 | guida alle tracce della prima prova

(Di mercoledì 22 giugno 2022) L'esame per le scuole superiori si apre con il classico “tema”: ecco lee qualche suggerimento

Pubblicità

Adnkronos : Maturità, si parte oggi con italiano: dalle 8.30 la prima prova dell’Esame di Stato. #maturita2022 - Agenzia_Ansa : Al via all'esame di #maturità, oggi la prova scritta di italiano - Massimo_Balss : RT @MediasetTgcom24: ?????? ESCLUSIVA TGCOM24 ?????? ???? ECCO TUTTE LE TRACCE DELLA #maturita2022 - Nicola89144151 : - CorriereUmbria : Maturità, ecco le tracce proposte per lo scritto di italiano #scuola #maturità #tracce #italiano… -

COVID - L'esame divede cadere l'obbligo di indossare la mascherina: viene solamente raccomandata , in particolare quando non viene garantito il distanziamento interpersonale . Durante ...Esame di(Alive) Roma, 22 giugno- Dopo due anni di pandemia Covid, riecco gli scritti all' esame di Stato . Oggi, primo giorno di, oltre 500mila studenti sono alle prese con il tema di italiano : la prima prova è iniziata alle 8.30 con l'apertura della buste arrivate dal Miur (ministero dell'Università e della ...