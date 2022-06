Maturità 2022 | anche Willy Gnonto tra i banchi per l' esame | ' Quando gioco sono più calmo'

Pubblicità

Questa mattina alle 8.30 è suonata la campanella per circa 500mila studenti italiani alle prese con l'esame di maturità 2022. Fra le tracce della maturità 2023 'Musicofilia' di Oliver Sacks. Il testo del brano tratto da "La sola colpa di essere nati" di Liliana Segre e Gherardo Colombo. La maturità 2022 è ufficialmente iniziata con la prima prova scritta.

Questa mattina alle 8.30 è suonata la campanella per circa 500mila studenti italiani alle prese con l' esame di. La prima prova come da prassi è quella di italiano. Gli studenti si sono ritrovati a scegliere tra 7 tracce di 3 argomenti diversi: analisi e interpretazione del testo letterario, ...Per laUna poesia di Giovanni Pascoli 'La via ferrata'. La novella di Giovanni Verga, 'Nedda, Bozzetto siciliano'. L'analisi di un testo tratto da 'Musicofilia' di Oliver Sacks. Il testo 'La ...