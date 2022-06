M5s, matrimonio da incubo: loro due, poco prima del "sì"... un disastro in Parlamento | Guarda (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ci voleva Luigi Di Maio a rovinare il grande giorno di Maria Pallini e Giovanni Currò. I due si sposeranno sabato prossimo e mai avrebbero immaginato, probabilmente, che avrebbero divorziato pochi giorni prima del fatidico sì. Un divorzio, come ironicamente lo ha chiamato TgCom24, puramente politico ma comunque clamoroso. Entrambi deputati ed entrambi, fino a poche ore fa, del Movimento 5 Stelle. Martedì sera, però, il ministro degli Esteri ha annunciato l'addio ai 5 Stelle con la creazione di gruppi autonomi a Montecitorio e al Senato. Una cinquantina di onorevoli "dimaiani" hanno deciso di seguirlo, rompendo con la leadership di Giuseppe Conte. La Pallini, originaria di Avellino, è nel gruppo dei "ribelli" a fianco del ministro campano (in buona compagnia, ci sono anche big come Francesco D'Uva, Carla Ruocco, Vincenzo Spadafora o Pier Paolo Sileri). Il suo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ci voleva Luigi Di Maio a rovinare il grande giorno di Maria Pallini e Giovanni Currò. I due si sposeranno sabato prossimo e mai avrebbero immaginato, probabilmente, che avrebbero divorziato pochi giornidel fatidico sì. Un divorzio, come ironicamente lo ha chiamato TgCom24, puramente politico ma comunque clamoroso. Entrambi deputati ed entrambi, fino a poche ore fa, del Movimento 5 Stelle. Martedì sera, però, il ministro degli Esteri ha annunciato l'addio ai 5 Stelle con la creazione di gruppi autonomi a Montecitorio e al Senato. Una cinquantina di onorevoli "dimaiani" hanno deciso di seguirlo, rompendo con la leadership di Giuseppe Conte. La Pallini, originaria di Avellino, è nel gruppo dei "ribelli" a fianco del ministro campano (in buona compagnia, ci sono anche big come Francesco D'Uva, Carla Ruocco, Vincenzo Spadafora o Pier Paolo Sileri). Il suo ...

Pubblicità

valeriosaitta1 : Su #telecolor #ilpunto #PD e #M5S ci spiegano come il loro matrimonio sia serio e duraturo a partire dalle primarie… - usaipiero : Resto con il #M5s, ma a due condizioni: senza #DiMaio e con @GiuseppeConteIT #Presidente. Ho sposato un’idea politi… - andreoni_max : @granmartello Matrimonio tra Azione e M5S? Dai, non scherzare, su - RistagnoAnna : RT @granmartello: Lo spettacolo ha inizio! Come volevasi dimostrare il matrimonio tra Azione & M5s è in corso d'opera. Calenda svolge la su… - granmartello : Lo spettacolo ha inizio! Come volevasi dimostrare il matrimonio tra Azione & M5s è in corso d'opera. Calenda svolge… -