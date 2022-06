LIVE Sonego-De Minaur 6-7 2-6, ATP Eastbourne 2022 in DIRETTA: l’azzurro si arrende nel secondo set, passa De Minaur (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 14.00 Per oggi è tutto; grazie per aver seguito con noi il match tra Lorenzo Sonego e Alex De Minaur, conclusa, ribadiamo, 6-7 2-6 a favore dell’australiano e prosegue dunque il suo cammino all’ATP Eastbourne, mentre si ferma quello dell’azzurro. Un saluto e un augurio di un buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti. 13.57 Troppe anche le palle break concesse dall’azzurro (5, a fronte dell’unica concessa da De Minaur); l’australiano porta a casa il match nonostante un solo ace (4 per Sonego) e 4 doppi falli. 13.54 Come detto in precedenza, però, De Minaur ha legittimato la vittoria e il passaggio del turo: sferrare in momenti ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.00 Per oggi è tutto; grazie per aver seguito con noi il match tra Lorenzoe Alex De, conclusa, ribadiamo, 6-7 2-6 a favore dell’australiano e prosegue dunque il suo cammino all’ATP, mentre si ferma quello del. Un saluto e un augurio di un buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti. 13.57 Troppe anche le palle break concesse dal(5, a fronte dell’unica concessa da De); l’australiano porta a casa il match nonostante un solo ace (4 per) e 4 doppi falli. 13.54 Come detto in precedenza, però, Deha legittimato la vittoria e ilggio del turo: sferrare in momenti ...

