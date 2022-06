La delega fiscale è legge Obiettivo | Irpef più bassa e cancellazione dell' Irap

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Il centrodestra salva la cedolare secca e la flat tax per le partite Iva. Incognite: la revisione del catasto è scongiurata per ora. Nel 2026 svolta possibile. L'Agenziae Entrate potrà controllare i dati di tutte le e-fatture

borghi_claudio : Terminata alla Camera con approvazione dell'articolo 6 un'ora di fruttuosa dialettica sul catasto nella delega fiscale. - borghi_claudio : Approvato l'articolo sul catasto della delega fiscale nella formulazione da noi concordata. Sparisce ogni riferimen… - RaphaelRaduzzi : E il centrodestra si piega anche sulla delega fiscale sul catasto. - DarioDeotto : Delega di riforma fiscale: “mettiamo una Ferrari in mano al Governo”. Una Duna, forse. - ENRICO27218318 : RT @borghi_claudio: Terminata alla Camera con approvazione dell'articolo 6 un'ora di fruttuosa dialettica sul catasto nella delega fiscale. -

Così come l'interache oggi affronterà soltanto il voto finale. Il provvedimento, che poi dovrà essere esaminato dal Senato, dà mandato al governo di riscrivere l'intero sistema...Onorevole Alessandro Cattaneo, responsabile Dipartimenti di Forza Italia, quali risultati sono stati raggiunti con il ddl"Noi di Forza Italia siamo assolutamente convinti di aver fatto un buon lavoro perché abbiamo cercato di far prevalere l'idea di una riforma orientata alla crescita del Paese, mentre ...La riforma del Fisco arriva al voto finale. Oggi il testo sarà votato in aula alla Camera. Ma la discussione di ieri ha fatto riemergere le fortissime tensioni delle varie anime che reggono ...Regge in Aula l’accordo siglato a fine maggio sul testo riformulato della riforma fiscale. Tempi stretti per l’ok finale al Senato ...