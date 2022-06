Inter, visite mediche per Mkhitaryan. Poi in sede per la firma (Di mercoledì 22 giugno 2022) ROMA - Henrikh Mkhitaryan è pronto a cominciare la sua avventura all'Inter . Il trequartista armeno quest'oggi è sottoposto alle visite mediche di idoneità sportiva con il club nerazzurro prima di ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 22 giugno 2022) ROMA - Henrikhè pronto a cominciare la sua avventura all'. Il trequartista armeno quest'oggi è sottoposto alledi idoneità sportiva con il club nerazzurro prima di ...

Pubblicità

AlfredoPedulla : Visite in agenda #Inter: #Mkhitaryan e #Lukaku. Poi vediamo l’effetto che fa su tutto il resto - AlfredoPedulla : #Lukaku-#Inter, cifre scandite: 8 prestito più bonus fino a un massimo di 4 milioni in caso di vittoria dello scude… - AlfredoPedulla : Intanto #Mkhitaryan-#Inter alle visite. Per chi dimentica facilmente e per chi il 18 maggio (fu una clamorosa sorpr… - infoitsport : Inter, iniziate le visite mediche di Mkhitaryan - infoitsport : Mkhitaryan, oggi visite mediche e firma con l’Inter -