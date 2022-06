Insufficienza epatica fulminante da "colpo di calore", 57enne salvato con trapianto di fegato (Di mercoledì 22 giugno 2022) Colpito da Insufficienza epatica fulminante da "colpo di calore", un uomo di 57 anni è stato salvato con un trapianto di fegato. E’ accaduto all’ ospedale Molinette della Città della Salute di Torino... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 22 giugno 2022) Colpito dada "di", un uomo di 57 anni è statocon undi. E’ accaduto all’ ospedale Molinette della Città della Salute di Torino...

