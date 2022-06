Incendi nel Sassarese, fiamme vicino a case e cimitero (Di mercoledì 22 giugno 2022) Martedi' due grossi Incendi sono scoppiati intorno alle 14 nel Sassarese, uno a Chilivani e uno a Codrongianos. Nel secondo rogo, a causa delle fiamme, l'Anas ha chiuso al traffico la strada statale ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 giugno 2022) Martedi' due grossisono scoppiati intorno alle 14 nel, uno a Chilivani e uno a Codrongianos. Nel secondo rogo, a causa delle, l'Anas ha chiuso al traffico la strada statale ...

Pubblicità

infoitinterno : Giornata di incendi anche nel Sassarese: roghi a Codrongianos e Ozieri - MartaDj1 : RT @AnsaSardegna: Incendi: Canadair in azione nel Sassarese, chiusa statale. In volo due velivoli flotta nazionale ed elicotteri regionali… - AnsaSardegna : Incendi: Canadair in azione nel Sassarese, chiusa statale. In volo due velivoli flotta nazionale ed elicotteri regi… - messy_head_ : @mistarmistyeyed 35 gradi qui ormai sono di base. Verso fine luglio c’erano due incendi nelle montagne vicino al mi… - HotelCityMiMa : RT @arkimiche: Siamo indegni. Ci vantiamo di vivere in un paradiso eppure ogni anno ci prodighiamo nel distruggerlo. Grossi incendi a Codr… -