Il cambiamento di Di Maio è una buona notizia

C'è qualcosa di importante nella vicenda di Luigi Di Maio, qualcosa che ci riguarda tutti. Questo qualcosa emerge sia da quel che si dice di lui che da quel che lui dice di sé. Dai tempi di Agostino De Pretis, all'inizio della storia del nostro Paese, il vocabolo "trasformismo" ha finito con l'incarnare un disvalore: il trasformismo per noi vuol cambiare posizione, cambiare bandiera, cambiare insomma per calcolo. Chi cambia, il trasformista, è diventato così un voltagabbana, un opportunista. Da ciò sono derivati oltre agli elogi a chi "non cambia mai", anche tentativi di impedire il cambiamento. Per esempio il vincolo di mandato. Un deputato eletto con un partito avrebbe dovuto essere vincolato a restare "fedele" al partito, come il marito alla moglie, o viceversa. Tutto questo ha un fondamento, corrisponde a una realtà. Ma non si vede un'altra realtà, ...

