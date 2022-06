I killer non vanno in pensione (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dai suoi esordi con le case di ringhiera milanesi avevamo abbandonato il giallista Francesco Recami, sbagliando. Ora l’autore ritorna con il suo ultimo “ (pagg. 592, euro 16; Sellerio)” Stupendoci e disegnando un microcosmo risalente al 2015 dove troviamo nella marca trevigiana un microcosmo impazzito che è metafora dell’Italia odierna. Walter Galati è un piccolo impiegato dell’Inps di Treviso vessato dai colleghi assenteisti e da quelli fraudolentemente dolosi. Il suo rapporto con la moglie Stefania è agli sgoccioli e l’unica cosa che lo rende felice è pescare delle trote nei fine settimana. Ma da questo stallo ordinario emerge un reale con molti sottofondi: Galati è un killer professionista che è alle ultime commissioni per un’Agenzia che vive nell’ombra. La sua condizione però tracima per un errore in un omicidio e poi tracima tutto il resto: la marca trevigiana ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dai suoi esordi con le case di ringhiera milanesi avevamo abbandonato il giallista Francesco Recami, sbagliando. Ora l’autore ritorna con il suo ultimo “ (pagg. 592, euro 16; Sellerio)” Stupendoci e disegnando un microcosmo risalente al 2015 dove troviamo nella marca trevigiana un microcosmo impazzito che è metafora dell’Italia odierna. Walter Galati è un piccolo impiegato dell’Inps di Treviso vessato dai colleghi assenteisti e da quelli fraudolentemente dolosi. Il suo rapporto con la moglie Stefania è agli sgoccioli e l’unica cosa che lo rende felice è pescare delle trote nei fine settimana. Ma da questo stallo ordinario emerge un reale con molti sottofondi: Galati è unprofessionista che è alle ultime commissioni per un’Agenzia che vive nell’ombra. La sua condizione però tracima per un errore in un omicidio e poi tracima tutto il resto: la marca trevigiana ...

