Google rischia una seconda multa dalla Russia per non avere cancellato “informazioni fuorvianti” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Google rischia una seconda multa del 5-10% del suo fatturato in Russia per una (ripetuta) mancata cancellazione di contenuti vietati dal Paese, inclusi “fuorvianti informazioni” su YouTube relative agli eventi in Ucraina. A riportarlo è Reuters. LEGGI ANCHE >>> La filiale russa di Google sta per dichiarare bancarotta Google rischia una seconda multa dalla Russia “Il sito di hosting di video YouTube promuove deliberatamente la diffusione di informazioni fuorvianti sull’andamento dell’operazione militare speciale in Ucraina, screditando le forze armate della Federazione Russa”, ha affermato il regolatore, ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 22 giugno 2022)unadel 5-10% del suo fatturato inper una (ripetuta) mancata cancellazione di contenuti vietati dal Paese, inclusi “” su YouTube relative agli eventi in Ucraina. A riportarlo è Reuters. LEGGI ANCHE >>> La filiale russa dista per dichiarare bancarottauna“Il sito di hosting di video YouTube promuove deliberatamente la diffusione disull’andamento dell’operazione militare speciale in Ucraina, screditando le forze armate della Federazione Russa”, ha affermato il regolatore, ...

