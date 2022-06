Calciomercato Milan – Botman e Sanches, niente aste. Le alternative (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sven Botman e Renato Sanches restano obiettivi del Milan per il Calciomercato estivo. Il club, però, non vuole fare aste e valute altre piste Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 22 giugno 2022) Svene Renatorestano obiettivi delper ilestivo. Il club, però, non vuole faree valute altre piste

Pubblicità

calciomercatoit : #Milan, il budget di mercato non basta: #Maldini e #Pioli decidono di rinunciare a #Botman #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, contatti tra #RedBird e #Massara e #Maldini per il rinnovo con #Sanches in sottofondo - cmdotcom : #Salvini e l'esame di maturità: 'Ragazzi, sbirciate dai più bravi. Sognavo un tema sul #Milan con #Tonali e #Leao,… - Affaritaliani : Dybala, Inter frena e ora scende in campo il Milan. Derby di calciomercato - DaSilva_Pedro : RT @DVACMILAN: A me del calciomercato non me ne frega un cazzo perché mi fido ciecamente di chi se ne occupa. A me interessa vedere le firm… -