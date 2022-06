Calciomercato Inter | firma ad un passo | terminate le visite mediche

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Appenaleper il calciatore, pronto are il contratto con l’, dopo settimane di trattativa e grande disponibilità. Henrik Mkhitaryan c’è ed è pronto a convertirsi nel primo rinforzo estivo dell’in vista della prossima stagione. Il calciatore ha lasciato la Roma, non essendo stato trovato l’accordo per la sua permanenza e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.