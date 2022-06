Bahia vs Atletico Paranaense | pronostico | notizie sulla squadra | formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Giovedi 23 giugno ci sarà l’, aspirante al titolo di Serie A del Brasileiro, che si recherà all’Itaipava Fonte Nova Arena per affrontare ilnell’andata degli ottavi di finale di Copa do Brasil. Attualmente, il Tricolore è in grado di tornare nella massima serie brasiliana, terzo in Serie B, mentre i campioni in carica della Copa Sudamericana sono tra i primi quattro in Serie A dopo la vittoria per 1-0 contro il Coritiba domenica. Il calcio di inizio divsè previsto domani giovedi 23 giugno alla 1 del mattino ora italiana. Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Se ci fosse un club brasiliano di secondo livello che gli ...